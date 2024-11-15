Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul yolu üzeri Çorlu Atatürk Havalimanı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Silivri istikametine seyreden U.Y. idaresindeki 59 AIR 938 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden N.Ç. idaresindeki 45 PA 0279 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Kaza sonrası sürücüler yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı