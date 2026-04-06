Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında iki genç yaralandı.
Kaza, Nusratiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karaca Sokak’tan Uludere istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki otomobil ile Uğur Mumcu Caddesi’nde seyreden M.A.’nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası yere savrulan motosiklet sürücüsü M.A. ve arkasında bulunan M.F.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.