Çorlu'da trafik kazası: 3 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonla yolcu minibüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonla yolcu minibüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alpaslan Caddesi üzeri Çorlu 1 OSB mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Cumali D.’nin kullandığı kamyon aynı istikamette seyreden Yusuf T. idaresindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Kazada kamyon sürücüsü Cumali D. ve yanında bulunan Zeynep S.’nin yanı sıra minibüsteki bir yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.