Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tekirdağ Çorlu’da Gece Kartalları ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 230 gram bonzai ele geçirildi. Üç şahsın gözaltına alındığı olayda 1 kişi tutuklandı.

Gece Kartalları, Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Asayiş Büro Amirliği, Önleyici Ekipler Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekiplerin katılımıyla uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Gece saatlerinde yapılan ilk çalışmada, bir aracın çevresinde 3 şahıs durduruldu. Şahısların yapılan kaba üst yoklamasında 28 gram sentetik bonzai (Kannabinoid) ele geçirildi. Akabinde bir ikamete baskın yapıldı.

Yapılan kontrollerde 202 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili R.A.D., D.K. ve İ.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden İ.D. ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanırken, R.A.D. ve D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.