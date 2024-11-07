Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda hap ve silah ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu ilçesinin Önerler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda hap ve silah ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu ilçesinin Önerler Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım 2024 tarihinde Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde bir aracı durdurarak Y.A. ve O.K. isimli şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda toplam 9 adet sentetik hap, bir tabanca, bir adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

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Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.