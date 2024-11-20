Çorlu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonuna 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce 2 ev ve bir depoda yapılan aramalarda; 1 kilogram 450 gram esrar, 20 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütücü, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 TL, 4 ruhsatsız tabanca, 47 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 26 tüfek kartuşu, 10 bin sigara sarma kağıdı, 780 elektronik sigara likidi, 10 bin bandrolleri kesilmiş boş makaron, 49 bin 600 bandrollü boş makaron, 26 kilogram bandrollü tütün, 15 kilogram açık kıyılmış tütün, bin 600 dolu makaron, 1 tütün sarma makinesi ve 1 puro tütün makinesi besleme haznesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan N.T. ve L.T., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.