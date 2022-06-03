Çorlu'da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yan yana bulunan tek katlı 4 ayrı ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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  • 03.06.2022 14:20
  • Güncelleme: 03.06.2022 17:23
Çorlu'da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yan yana bulunan tek katlı 4 ayrı ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Kiremithane Sokak ile Aziz Ağa Aralığı Sokak mevkiinde meydana geldi. Kullanılmayan tek katlı binada çıkan yangın, yan yana bulunan diğer tek katlı 3 binaya sıçradı. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 4 ayrı binada çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

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Yanan 4 binadan ikisinde ikamet edildiği, diğer ikisinin de metruk yapı olduğu ve madde bağımlılarının girip çıktığı öne sürüldü.

Yangının çıkış sebebi bilinmezken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

İHA

SHA Editör
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