Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapan bir fabrikada büyük çaplı yangın meydana geldi.

Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı
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Olay, gece yarısı Türkgücü Mahallesi’nde meydana geldi. Yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı
Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı
Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı
Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı