Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Tekirdağ Çorlu’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Gece ve sabah saatlerinde yoğun sis, Çorlu’nun yanı sıra Ergene ilçesinde de etkili oldu. Özellikle Çorlu -Ergene yolu Çırak Bayırı mevkii, Tekirdağ Süleymanpaşa yolu, Çorlu Çevreyolu, Çerkezköy yolu ve Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlçe trafik ekipleri, sık sık ana arterlerde bulunarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücülerin yanı sıra yayaların da yola çıkarken dikkatli olması istendi. Öte yandan sis nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Polis ve yaya devriye görevlileri de sis nedeniyle gece hırsızlık olaylarına karşı sık sık devriye atarak sokakları boş bırakmadı.