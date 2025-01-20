AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş Tekirdağ’da hayata geçirilen sağlık yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Çorlu Devlet Hastanesine 300 yataklı ek bina yapılacak" dedi.

Diktaş, Çorlu Devlet Hastanesinin hemen yanına 250 ila 300 yataklı ek hizmet binasının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yatırım planına alınarak çalışmaların başlandığı müjdesini paylaşırken, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’na ve Bakan Yardımcımız Kürşat Kırbıyık’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tekirdağlı hemşehrilerimizin dertleriyle dertleneceğiz"

Gökhan Diktaş ayrıca, Ergene ilçesinde inşası hızla devam eden Ergene Devlet Hastanesi, Kapaklı ilçesinde tamamlanma aşamasına gelen 100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanesi ve proje aşamasında olan 100 yataklı Süleymanpaşa Devlet Hastanesi yatırımlarıyla Tekirdağ’ın sağlık alanında çağ atlayacağına vurgu yaparak, "Tekirdağ’ımızın sağlık alanında ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Milletvekillerimizle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek, Tekirdağlı hemşehrilerimizin dertleriyle dertleneceğiz" dedi.

"Aile Sağlığı Merkezlerimizin sayılarını arttıracağız"

Diktaş, yakın zamanda Tekirdağ’a 42 doktor atamasının gerçekleştirildiğini sözlerine eklerken, "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun ilimize ziyaretinde özellikle devlet hastanelerimizdeki yoğunluğu azaltmak için Aile Sağlığı Merkezlerinin çoğaltılmasına ilişkin taleplerimizi ilettik. Marmara Ereğlisi, Malkara, Muratlı, Şarköy, Saray ve diğer ilçelerimizde Aile Sağlığı Merkezlerinin arttırılması için bakanımızla beklentilerimizi paylaştık. Bir taraftan hastane inşaatlarımızı hızlandırırken diğer taraftan Aile Sağlığı Merkezlerimizin sayılarını arttıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Tekirdağ ilimiz sağlık yatırımlarıyla altın çağını yaşayacak"

Çorlu Devlet Hastanesi’nde 2024 yılında yaklaşık 30 bin ameliyatın gerçekleştirildiğinin altını çizen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, "Çorlu Devlet Hastanemizde 2024 yılında acil ve poliklinik rakamlarını göz önüne aldığımızda yaklaşık 1 milyon 800 bin gibi bir başvuru rakamının ortaya çıktığını görüyoruz. 2025 yılının 2. yarısında hizmete açılmasını planladığımız Kapaklı Devlet Hastanemiz, Ergene ilçemizde inşası son sürat devam eden Ergene Devlet Hastanemiz ve Süleymanpaşa ilçesinde proje aşamasında olan Süleymanpaşa Devlet Hastanelerinin şehrimize kazandırılmasıyla Tekirdağ ilimiz sağlık alanında altın çağını yaşayacak" dedi.

Diktaş ayrıca, "Tekirdağ’ımız sağlıktan spora, milli eğitimden güvenliğe, ulaşımdan tarıma, turizmden enerjiye kadar birçok alanda yatırımları almaya devam edecek. Bizler de takipçisi olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Tekirdağ’ımıza Türkiye Yüzyılını, Tekirdağ Yüzyılını yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.