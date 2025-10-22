Çorlu Durağı'nda Trafik Rahatlayacak

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çorlu Durağı bölgesinde uzun süredir yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve yaya güvenliğini artırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yürütülen ortak çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek için planlı ve kalıcı adımlar attıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çorlu Durağı bölgesinde trafik ve yaya akışını rahatlatmak amacıyla İBB iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silivri’mizin her noktasında güvenli, konforlu ve akıcı bir ulaşım düzeni için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yapılan düzenlemeler kapsamında, kavşak ve geçit alanlarında araç trafiğini hafifletmeye yönelik yenileme çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca yaya geçişlerinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kaldırım genişletmeleri ve sinyalizasyon düzenlemeleri de projeye dahil edildi.