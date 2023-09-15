Çorlu Kaymakamı Eren görevine başladı

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak atanmasının ardından Çorlu Kaymakamlığına getirilen Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren görevine başladı.

1975 Tekirdağ doğumlu olan; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Tekirdağ’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1999 yılında mezun olan Çorlu’nun yeni kaymakamı Murat Eren görevine başladı.

Çorlu Kaymakamlığı öncesinde son olarak Tekirdağ Vali Yardımcılığı görevinde bulunan ve bu görevini vekaleten halen sürdüren Eren, 2019 yılında altı ay süresince Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreterliği görevinde sonrasında ise Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve aynı zamanda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Cumhurbaşkanlığının 23 Ağustos 2023 tarihli 2023/388 sayılı Kararı ile Çorlu Kaymakamlığına atanan Murat Eren görevine başladı.