Çorlu Kent Konseyi'nden Silivri'ye Ziyaret: İş Birliği ve Deneyim Paylaşımı
Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel: 'Dayanışma ve ortak akıl yerel demokrasinin temelidir'
Çorlu Kent Konseyi Başkanı Esra Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Kent Konseyi’ni ziyaret ederek iki ilçe arasında yürütülen konsey faaliyetleri üzerine bilgi alışverişinde bulundu.
Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Türkiye genelindeki kent konseylerinin işleyişi, yerel yönetimlerle iş birliği modelleri ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik projeler değerlendirildi.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, her iki ilçenin kent konseyleri tarafından yürütülen çalışmalar örneklerle ele alındı. Yerel yönetimle koordineli hareket etmenin önemi vurgulanırken, toplumsal farkındalık yaratacak ortak projelere açık olunduğu belirtildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, “Kent konseyleri arasında kurulacak köprüler, yerel demokrasiyi güçlendirecektir. Esra Başkan ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.