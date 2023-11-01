Çorlu Tren Garı'nda feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ Çorlu Tren Garı'nda durağa yanaşan trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Çorlu Tren Garı'nda feci kaza: 1 ölü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ Çorlu Tren Garı’nda durağa yanaşan trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Tren Garı’nda meydana geldi. Halkalı’dan Uzunköprü seferine çıkan yolcu treni, Çorlu Tren Garı durağına giriş yaptığı sırada beton rampada bekleyen Nazire Demir adlı yolcuya çarptı. Savrulan kadın rayların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ölmeden saniyeler önce Uzunköprü’ye gideceğini söylemiş

Olay yerinde konuşan bir vatandaş, “Az önce beraberdik, bana Uzunköprü’ye gideceğini söyledi. Benim arkam dönüktü, bir anda kadının savrulduğunu fark ettim. Sonra durması için trene el attım” dedi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.