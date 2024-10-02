Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonları
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Önerler Mahallesi’nde K.Y. ve F.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 37 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı gün, Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde A.U. isimli şahsın kaba üst aramasında ise 3 gram bonzai bulundu.
Her iki olayla ilgili olarak "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurma ve Kabul Etmek" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.