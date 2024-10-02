Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Önerler Mahallesi’nde K.Y. ve F.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 37 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı gün, Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde A.U. isimli şahsın kaba üst aramasında ise 3 gram bonzai bulundu.

Her iki olayla ilgili olarak "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurma ve Kabul Etmek" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.