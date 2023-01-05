Çorlu ve Süleymanpaşa'da 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye görevlileri, Karadeniz Mahallesi’nde yaptıkları denetimde durdurulan T.K. isimli şahsın üzerindeki 10 adet uyuşturucu ve 16 adet sentetik ecza maddesi rızaen teslim alındı. Şüpheli T.K. ile ilgili işlem başlatılarak, şahıs gözaltına alındı.

Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’nde ise boş arazide tenekeden yapılmış baraka içerisinde, S.S. isimli şahıstan rızası dahilinde; 5 fişek, daralı ağırlığı 1,27 gram metamfetamin ve 1 fişek eroin ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan şüpheli, gözaltına alındı.