Çorlu'ya yeni bir sosyal dayanışma merkezi kurulacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan ve kadınlara hizmet veren Sosyal Dayanışma Merkezinde kadınlar çeşitli alanlarda meslek eğitimleri alırken, çocukları da kurumun kreşinde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Vatandaşlara yönelik kurslar vermek, seminer çalışmaları, sergi ve atölye çalışmaları yapmak, meslek edindirme kursları ile meslek kazandırmak, farklı sosyal tabakalarda yer alan kadınları bir araya getirerek sosyal birlikteliği sağlamak maksadıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle kurulan Çorlu Sosyal Dayanışma Merkezi çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da beraberindeki protokol üyeleri ile Çorlu Sosyal Dayanışma Merkezini ziyaret ederek hem yetkililerden bilgiler aldı hem de kursiyerlerle aldıkları kurslar hakkında sohbet etti. Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri de inceleyen Vali Yıldırım kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Vali Yıldırım, kurslara katılım sağlayan kadınların çocuklarına hizmet veren kreşi de ziyaret etti. Çorlu’da kurulması planlanan ikinci bir Sosyal Dayanışma Merkezi için yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Vali Yıldırım, çalışmaların hızlandırılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi yönünde talimat verdi.

Ziyaretleri sırasında Vali Yıldırım’a Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin de eşlik etti.

Çorlu Sosyal Dayanışma Merkezi’ne 2023 yılı itibariyle aktif olarak 119 kursiyerin kayıtlı olduğu, kursiyerlerin 25 çocuğu için kreş eğitimi verildiği bildirildi.