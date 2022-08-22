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Çorlulu küçük hafızlardan büyük başarı

Çorlulu öğrenciler hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma yarışmalarında derece elde etti.

Çorlulu küçük hafızlardan büyük başarı
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Çorlulu öğrenciler hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma yarışmalarında derece elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Hafızlık Kur’an kurslarında okuyan erkek ve kız öğrenciler arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

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Tekirdağ İl Müftülüğünce yapılan hafızlık yarışmasında erkek öğrenciler kategorisinde Çorlu Hamidiye Kur’an Kursu öğrencisi Muhammet Mert Akbaş il birincisi, kız öğrenci kategorisinde de Çorlu Şehit Ali Alıtkan Kur’an Kursu öğrencisi Esmaül Hüsna Akkaya yine il birincisi oldu.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmasında ise erkeklerde Çorlu Mekke Kur’an Kursu öğrencisi Yusuf Taslıoğlu il ikincisi kızlarda ise Çorlu Şehit Ali Alıtkan Kur’an Kursu öğrencisi Esin Yenilmez Tekirdağ il birincisi oldular.

Çorlu Müftülüğünden yapılan açıklamada, ‘Başarılı öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz’ denildi.

İHA
Editör

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