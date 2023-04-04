Çorlulu öğrenciler Türkiye finallerinde

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Fen Lisesinin öğrencileri, 2023 Teknofest’te "Sağlıkta Yapay Zeka" alanında Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesinden 2023 Teknofest Sağlıkta Yapay Zeka alanında Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Ali Efe Asan ve Baran Çidemli adlı öğrencilerden oluşan SunTech-AI takımı ile Liseler Araştırma Projeleri’nden Matematik alanında İstanbul finallerine katılmaya hak kazanan Ayşe Elif Bilal ile İzem Deniz Özdemir’i ve danışman öğretmenleri Onur Umay’ı makamında kabul etti.

Mamografi görüntülerinden kanser tespiti yapan bir yapay zeka modeli geliştirerek yarışmaya katılan SunTech-AI takımı ile Matematik takımını performansları dolayısıyla tebrik eden Hüseyin Erdoğan, sonraki etap için de başarılar diledi.