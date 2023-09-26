Corpus Sigorta acenteleriyle bir araya geldi

Risk mühendisliğinde sektörün güçlü aktörlerinden Corpus Sigorta, 2023 yılı hedefleri arasındaki acente kanalında penetrasyonu artırma çalışmaları için İstanbul Hilton Bosphorus’da acenteleriyle bir araya geldi.

Yeni ve eski İstanbul acentelerinden oluşan bir grup sigorta acentesi, Corpus Sigorta’nın hedeflerini ve sektöre dair değerlendirmelerini Genel Müdür Murat Şişli başta olmak üzere Corpus Sigorta yöneticilerinden dinledi.

Keyifli bir mekanda acentelerle sohbet etme fırsatı elde ettiklerini söyleyen Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, “Sektörün en önemli satış kanallarından biri olan acente dostlarımız ile hem sektörün güncel sorunlarını konuşmak hem de pazardaki fırsatları birlikte nasıl değerlendireceğimize ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere, kahvaltıda bir araya geldik. Yılın henüz başında ülke olarak yaşadığımız deprem felaketinin ardından, yurt içinde ve yurt dışında şekillenen piyasa koşulları hakkında acente meslektaşlarımızı bilgilendirdik, oluşan mevcut koşullarda onların ihtiyaçlarını dinledik. İlerleyen zamanlarda artan sıklıkta, Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren acentelerimiz ile bu tür organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Corpus Sigorta olarak tüm satış kanalları ile olan iş birliğini üst seviyelere çıkarma çabalarının artarak devam ettiğini belirten Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Haldun Çelik ise şunları ifade etti:

“Sektörün en önemli atardamarlarından biri olarak tanımladığımız acentelerimizin güncel ihtiyaçlarını bire bir onlardan dinlemek ve Corpus Sigorta olarak bu ihtiyaçların karşılanması adına alacağımız aksiyonları tespit etmek amacıyla acente dostlarımız ile İstanbul’da bir araya geldik. Onların ihtiyaçlarını dinlerken yurt içi ve yurt dışı piyasalarda sektöre ilişkin, tespit ve öngörülerimizi acentelerimize aktarma fırsatı bulduk. Önümüzdeki süreçte, broker kanalında yakaladığımız başarı ve penetrasyonu, acente kanalında da gerçekleştirmek üzere var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, acentelerimizin ihtiyaçlarını, şirketimizin gelişim alanlarını kesintisiz şekilde acentelerimizden dinlemeye her platformda devam edeceğiz.”

Çelik, ekonomik koşulların gün geçtikte zorlaştığına dikkati çekerek, “Maher Holding bünyesinde yer alan grup şirketlerimizin faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirmeler yaparken holding bünyesinde yer alan şirketlerin, acentelerimizin gelirine nasıl katkı yapabileceğine ilişkin iş modellerimiz üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Kurguladığımız modeller ile acentelerimizin gelirlerinde ciddi artış sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.