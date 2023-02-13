Çorum'a gelen depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu

Çorum Belediyesi, depremzedeler için hayır çarşısı kurdu. Afet bölgesinden Çorum’a gelen depremzedeler, Ticaret ve Sanayi Odası’nda oluşturulan hayır çarşısında her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor.

Tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesine giden Çorum Belediyesi araç ve ekipleriyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, kentte gelen depremzedeleri de unutmuyor. Çorum Belediyesi, ile gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fuar alanı yanındaki Ticaret ve Sanayi Odası binasında hayır çarşısı oluşturdu. Bir mağaza gibi hizmet veren hayır çarşısında kıyafetten gıdaya kadar ihtiyaç duyulan birçok ürün yer alıyor.

"Kardeşlik bu günde belli olur"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ile misafir olan depremzedelerin hayır çarşısına gelerek ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi. “Kardeşlik bu günde belli olur” diyen Başkan Aşgın, hayırsever vatandaşlara da yardım çağrısı yaptı. Çorum’a gelen depremzedeleri uygun yerlere yerleştirdiklerini ifade Başkan Aşgın, “Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek bizim boynumuzun borcu. Bu konuda hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. En çok iç çamaşırı, bot, kaban ihtiyacı var. Ancak kesinlikle ikinci el kabul etmiyoruz. Depremzede kardeşlerimizin kaldığı evler için temel gıda ürünleri ve ev eşyası ihtiyacımız da var. Bunları TSO Fuar Alanı’na getirmeleri halinde biz depremzedelere ulaştıracağız” dedi.

"Esnaf ve sanayicimizden destek bekliyoruz"

Çorum’a gelen depremzedeleri en iyi şekilde misafir etmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Depremzedelerin müracaat edebilecekleri ve yardımların verildiği yer olarak Ticaret ve Sanayi Odası binasını tercih ettik. Burada AFAD ve Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ile birlikte çalışmaları yürütüyoruz. Depremzedeler buraya geldiklerinde mağazadan alışveriş yapıyor gibi kıyafetlerini seçerek, deneyerek temin edebilirler. Çorum halkı ve esnafımız çok büyük katkılar verdi, bundan sonra da destek vereceklerini biliyoruz. Hazır Elbiseciler Odası ve Ayakkabıcılar Odası başta olmak üzere tekstil sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimizden de destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.