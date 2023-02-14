Çorum'da imal edilen çadırlar Afşin'de kuruluyor

Çorum Belediyesi tarafından Makine Bakım, Onarım ve İkmal Müdürlüğü’nde imal edilerek Afşin’e gönderilen çadırlar, ihtiyaç duyulan bölgelere kurulmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Afşin ilçesinde depremzedelerin her türlü eksiğini gidermeye ve ihtiyacını karşılamaya gayret gösteren Çorum Belediyesi, onları zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Depremin ardından bölgeye intikal eden Çorum Belediyesi ekipleri, ilçede depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirken, 7’den 70’e herkesle gönül bağı kuruyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan imal edilen 52 çadır, tırlarla Afşin’e gönderildi. Çadırlar deprem bölgesine ulaşmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat koordinesinde, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından kırsal bölgeler ve köyler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde kurulmaya başlandı.

’Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz’

Çorum halkının sıcaklığını yanlarına hissettiklerini ifade eden Afşinli depremzedeler, bu zor günde kendilerine yardım eli uzatan Çorum Belediyesi’ne ve Çorum halkına teşekkür etti.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli birlik ruhuyla güzel bir imtihan veriyoruz. Depremin ilk anından itibaren elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Çadırlardan sonra şimdi de soba üretmeye başladık. Onları da en kısa sürede göndereceğiz” dedi.