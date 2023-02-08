Çorum'dan Afşin'e 33 bin 500 litre mazot yardımı

Çorum Belediyesi, hayırsever iş adamlarının destekleriyle temin edilen 33 bin 500 litre mazotu deprem bölgesine gönderildi.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda sahada olan Çorum Belediyesi, akaryakıt sıkıntısı için de harekete geçti. Araç yakıtı konusunda yaşanan sıkıntıların kendilerine iletildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayırseverlerin desteğiyle kısa bir sürede 33 bin 500 litre mazot temin ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, “10 bin litre mazot dün sabah itibariyle deprem bölgesine ulaştı. Bugün de yaklaşık 700 bin TL değerinde 23 bin 500 litre mazot yüklü tankerimizi Afşin’e uğurluyoruz. Tankerimiz akşam saatlerinde orada olacak ve başta ekiplerimiz olmak üzere diğer ihtiyaçlara da destek olacak” dedi.

’22 tır ihtiyaç malzemesi gönderildi’

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren çok aktif ve hızlı bir şekilde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dün itibariyle 22 tır ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. Her gün Halk Ekmek fabrikasında üretilen 60 bin ekmeği Afşin’e göndermeye devam ediyoruz. Çorum Belediyesi’ne ait 33 iş makinası da deprem bölgesindeki çalışmalara destek oluyor" şeklinde konutu.