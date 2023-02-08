Çorum halkı depremzede kardeşleri için seferber oldu

Çorum Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Kent halkının omuz omuza vererek yüklediği tırlar dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine uğurlanıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şu ana kadar Çorum’dan 22 adet yardım aracını afet bölgesine gönderdiklerini açıkladı. Yardım tırlarının yanı sıra mobil ikram aracı ve hasta nakil aracını da Elbistan’a gönderdiklerini belirten Başkan Aşgın, “Elbistan da özellikle enkaz altından çıkan kardeşlerimizin nakli ile ilgili böyle bir ihtiyaç olduğu ifade edildi. Bunun üzerine Çorum Belediyemizin hasta nakil aracını, içerisini hijyen malzemeleri, çocuk bezleri ve gıda maddeleri ile doldurarak Elbistan’a gönderiyoruz. Ayrıca iş makinelerimizin ve yarım ekiplerimizin sevkiyatına devam ediyoruz. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi şuan Afşin’de bulunuyor, sürekli irtibat halinde yardımları koordine ediyoruz. Yine başkan yardımcımız İsmail Yağbat da Afşin’e gitti.” dedi.

Gelen yardımları deprem bölgesine sevk etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Aşgın, “Depremzede kardeşlerimize yardım için yola revan oluyoruz. Yardımlar, eski belediye binası, Buhara Kültür Merkezi spor salonu ve Mimar Sinan Mahallesi eski ilahiyat fakültesi binasında olmak üzere üç ayrı noktada toplanmaya devam ediyor ” dedi.