Coşkunöz Eğitim Vakfı, Geleceğin 'CEVHER'lerini desteklemeye devam ediyor

Coşkunöz Eğitim Vakfı, mesleki ve teknik eğitim alanında sürdürülebilir etki oluşturmak ve Türkiye genelinde bu etkiyi yaygınlaştırmak hedefiyle hayata geçirdiği CEVHER Hibe Programı’nın yeni döneminde, geleceğin teknolojilerini üreten projeleri desteklemeye devam ediyor.

37 yıldır mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve nitelikli genç istihdamın artırılması hedefiyle yenilikçi projeler geliştiren Coşkunöz Eğitim Vakfı, "Her Cevher, Geleceğe Eser" mottosuyla başlattığı CEVHER Hibe Programı ile ülke çapında etki oluşturacak projelere mali destek sağlamayı sürdürüyor. Yükseköğretim kurumlarının, ’dijital dönüşüm’ veya ’yeşil dönüşüm’ temalı projelerine yönelik başvurularının değerlendirildiği CEVHER Hibe Programı’nın yeni döneminde, Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu’nun hazırladığı "Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ile Tersane ve İmalat Sanayisindeki Üretim Teknolojilerinin Entegrasyonu ile Meslek Eğitimi Geliştirme Projesi" hibe desteği almaya hak kazandı.

Genişletilmiş Gerçeklik ile Tersane ve İmalat Sektörlerinde Yeni Nesil Mesleki Eğitim

Projede, başta gemi imalatı olmak üzere tersane ve imalat sektörlerinde görev alan meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerindeki akademisyenlere, öğrencilere ve sektör çalışanlarına yönelik yenilikçi eğitim süreçleri geliştirilecek. Katılımcıların, XR teknolojileri aracılığıyla kaynakçılık, tersanelerde donanım boru imalatı ve gemi panel ve blok imalatı gibi sektörün çeşitli iş ve işlemlerini deneyimlemeleri sağlanacak. XR tabanlı bu eğitim modeli ile katılımcıların, gerçek dünyadaki üretim ortamlarını güvenli ve etkili bir şekilde öğrenmeleri sağlanacak.

Eğitimcilerin Dijital Becerileri Geliştirilecek

Proje çerçevesinde, genişletilmiş gerçeklik teknolojilerine yönelik bir XR laboratuvarı kurulacak, eğitmenlere yönelik kapsamlı eğitim programları gerçekleştirilecek ve sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim modülleri geliştirilecek. Bu modüller, ilgili ders içeriklerine entegre edilerek, öğrenci eğitimlerinde aktif olarak kullanılacak. Ayrıca, Altınova Meslek Yüksekokulu’nun dijital dönüşüm konusunda kapasitesinin artırılması, eğitimcilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve yeni eğitim araçlarının entegrasyonu sağlanarak, yeni eğitim içeriklerinin oluşturulmasına imkân sunulacak.

Proje sonunda tüm eğitimler, Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın online eğitim platformu aracılığı ile tüm öğrenci ve akademisyenlerin de kullanımına açılacak.