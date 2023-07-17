Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz MA'nın yeni genel müdürü Alkım Denizciler oldu

Coşkunöz iştiraklerinden Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz MA şirketlerinin genel müdürlük görevine otomotiv sektörünün deneyimli ismi, Coşkunöz Kalıp Makina Genel Müdürü Alkım Denizciler getirildi.

2018 yılından bu yana Coşkunöz Kalıp Makina Genel Müdürü olarak görev yapan Alkım Denizciler, bundan böyle holding iştiraklerinden Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz MA’nın da genel müdürü olarak görev yapacak. Alkım Denizciler, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1993 yılında Coşkunöz Metal Form Planlama Bölümü’nde mühendis olarak başlayan Denizciler, burada daha sonra sırasıyla kalite güvence mühendisi, proje yöneticisi, proje koordinatörü, üretim grup ve satın alma müdürü, proje koordinatörü, üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Denizciler, 2018 yılından bu yana Coşkunöz Kalıp Makina’nın genel müdürlüğünü görevindeydi.

30 yıllık iş hayatında 25 yılı aşkın otomotiv tecrübesi bulunan Denizciler, bugüne kadar farklı sektörlerdeki çok uluslu şirketlerde de yöneticilik görevleri üstlendi. 1998 - 2002 yılları arasında PWC Consulting’de kıdemli danışman, proje müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak görev yapan Denizciler’in, üretim, proje yönetimi ve tedarik zinciri operasyonları yönetimi alanında ciddi deneyim ve birikimi bulunuyor.