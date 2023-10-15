Covid-19'dan vefat eden annesinin anısına Fransa'dan yürüyüşe başlayan Etemoğlu Türkiye'ye ayak bastı

Annesini 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle kaybeden Murat Etemoğlu, annesinin anısını yaşatmak ve çevre koruma konusunda farkındalık oluşturmak adına 1 Temmuz 2023 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’ten başlattığı yürüyüşünde Türkiye’ye giriş yaptı.

Annesini 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle kaybettikten sonra, özel olarak hazırladığı çek çek arabasıyla çevre ve barış odaklı yürüyüş yapmaya karar veren Murat Etemoğlu (38) Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nin önünden başlattığı yürüyüşünde yurda İpsala Gümrük Kapısı’ndan giriş yaptı.

İpsala’dan yurda giriş yaptıktan sonra Keşan ilçesine ulaşan Murat Etemoğlu, annesini kaybettikten sonra, annesinin anısını yaşatabilmek adına başlatmaya karar verdiği yürüyüşte vatanı olan Türkiye’ye ulaştığı için duyduğu heyecanı dile getirerek, “Heyecanlıyım çünkü vatanım olan Türkiye’ye ayak bastım. Bu maceranın kaynağı ne yazık ki Covid-19 nedeniyle vefat eden rahmetli annem. Anneme olan sevgimi ve saygımı bu şekilde ifade etmek istedim. Attığım her adımda dua ve barış için de farkındalık oluşturmak istedim. Ayrıca yolculuğum boyunca karşılaştığım atıkları topladım. Yolcuğum boyunca birçok yetkili ve vatandaşlar ile konuşma fırsatım oldu. Umarım bu vesileyle insanları barış ve dua için adım atmaya teşvik ederiz” dedi.

“Annemin mezarını ziyaret etmek istiyorum”

Paris’ten Keşan’a 3 bin 500 kilometre yol kat ettiğinin altını çizen Etemoğlu, “Bu yürüyüşümde 29 Ekim’de İstanbul’a ulaşıp annemin mezarını ziyaret etmek istiyorum. Her adım beni anneme daha da yaklaştırıyor” diye konuştu.