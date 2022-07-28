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Covid-19'un ilk kez görüldüğü Wuhan yeniden karantinada

Dünyada Covid-19 vakalarının ilk kez tespit edildiği Çin'in Wuhan kentine bağlı Jiangxia bölgesinde yerel kaynaklı 4 korona virüs vakası görülmesi üzerine bölgede 3 günlük karantina uygulanıyor.

Covid-19'un ilk kez görüldüğü Wuhan yeniden karantinada
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Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen 4 asemptomatik vaka, yetkilileri harekete geçirdi. "Sıfır vaka" politikası kapsamında, 4 vakanın görüldüğü Jiangxia bölgesinde 3 günlük karantina kararı alındı. 970 binden fazla nüfuslu Jiangxia'de "geçici kontrol önlemleri" olarak adlandırılan kısıtlamalar dün sabah saatlerinden itibaren uygulamaya başladı. Barlar, sinemalar ve internet kafeler dahil eğlence mekanları, küçük klinikler pazar yerleri, ibadethaneler kapatılırken, konserler, konferanslar, büyük toplantılar da yasaklandı. Otobüslerden metroya kadar tüm toplu taşıma hizmetleri durduruldu ve bölge sakinlerinden zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri istendi. Ayrıca Jiangxia'de "yüksek riskli mahalleler" tespit edildiği ve bu mahallelerde yaşayanların evden çıkmasının yasaklandığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, insan akışını ve enfeksiyon riskinin azaltılmasının ve mümkün olan en kısa sürede sıfır vaka sayısına ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

İlk olarak 2 vaka tespit edilmişti

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Jiangxia'de hafta başında düzenli yapılan testler sırasında ilk önce 2 vaka tespit edildiği, diğer 2 vakanın ise yakın temaslı olduğu belirtildi. Wuhan'da ilk kez 22 Ocak 2020'de uygulanan karantina 76 gün yürürlükte kalmıştı. Wuhan, salgın nedeniyle karantina uygulanan ilk kent olmuştu.

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