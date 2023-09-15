Covid-19'un yeni varyantı 'Eris' 9 kişide tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni varyantı Eris'in 9 kişide tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un yeni varyantı Eris’in 9 kişide tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız” ifadelerine yer verdi.