Craft Pırlanta Yüzük Modelleri Her Tarzdan Kadına Hitap Ediyor

Göz alıcı renkleri ile hem pırlanta hem de safir taşlar ile süslenmiş olan yüzük modelleri evlilik tekliflerinde doğum günlerinde sözlerde alyansa ikame olarak tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

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  • 07.04.2022 15:46
  • Güncelleme: 07.04.2022 15:47
Craft Pırlanta Yüzük Modelleri Her Tarzdan Kadına Hitap Ediyor
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Göz alıcı renkleri ile hem pırlanta hem de safir taşlar ile süslenmiş olan yüzük modelleri evlilik tekliflerinde doğum günlerinde sözlerde alyansa ikame olarak tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Bu benzersiz kesim aşkın ve umudun sembolü olan farklı renklerde ve farklı modeller tasarlanırken dikkatleri üzerine toplamayı büyük oranda başarıyor. Tüm güzellikleri ile parmağınızı görmek isteyeceğiniz renkli taşlı yüzükler arasında yer alan safir taşlı modeller göz kamaştırıyor.

Zümrüt rlanta yüzük birbirinden farklı model ile beraber dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Mavi taşlı safirin beraberinde yeşil rengi ile zümrüt yüzük bu asil renk ile şekilleniyor. Saf zümrüt içeriğinde herhangi bir mineral bulunmayan anlamına gelmektedir. İkameleri ile kıyaslanmayacak derecede güzel ve ışıltılı olan bu modellerinde altın gibi farklı halka alternatifleri bulunuyor.

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Craft Pırlanta Beştaş Pırlanta Yüzük Modelleri

Pırlanta tek taş yüzük yine son senelerde tek taşlar ile kombine edilen ya da ayrı olarak kullanılan pırlanta formlarından bir tanesidir. Estetik ile sanatın birleştiği bu modeller özel gün ve gecelerde farklı kombinler ile uyum sağlıyor. Dikkatleri üzerine çeken beştaş pırlanta yüzükler tarzınıza hareket kasarken özel işlemleri ile dikkat çeken platin serisi de kullanıcıları büyülüyor.

Her yaştan kullanıcı tarafından takılabilen bu modeller özel işlemleri ve detayları ile dikkat çekerken unutulmaz anları şahitlik edecektir. Farklı bütçelere hitap eden modeller http://www.craftpirlanta.com/ özel tasarımlı mücevherler ve hayaldeki kombine gerçek hale getiren farklı alternatifler burada mevcuttur.

Craft Pırlanta Çiçek Yüzük Modelleri

Çiçek pırlanta yüzük farklı tasarım ve sembol arzu eden kullanıcıların ihtiyacını istinaden hazırlanmış olan modeller arasında yer alır. rlanta baget yüzük beraberinde zümrüt ve safir gibi taşların çiçek şeklinde sıralanmasından oluşan bu modelleri pek çok kişinin ilgi odağı oluyor. Tambur modellerinin beraberinde kullanım rahatlığı ve zarafeti ile yarım tur pırlanta yüzükte tercih edilmektedir. Tria yüzüklerine göre daha fazla taş sayısına sahip olan yarım tur modeller işçilik ile de dikkat çekicidir. Sonsuz aşkın simgesi olan bu modeller Craft Pırlanta sitesinde yer alıyor.

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