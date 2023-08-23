Craftgate, Hepsiburada ve D4 Ventures'tan 1 milyon dolar yatırım aldı

Hepsiburada ve D4 Ventures’tan toplam 1 milyon dolar yatırım alan Craftgate’in, yatırımı pazarlama faaliyetlerine ve büyümeye yönelik kullanması planlanırken, bu ortaklığın Hepsiburada’nın önemli bir fintech oyuncusu olma ve e-ticaret iş ortaklarının büyümesini hızlandırma hedefine hizmet edeceği belirtildi.

İşletmelerin Sanal POS’larını, anlaşmalı ödeme/e-para kuruluşlarını ve alternatif ödeme yöntemlerini tek merkezden kolayca yönetmelerini sağlayan ve işletmelere finansal özgürlük kazandıran Craftgate, Hepsiburada ve D4 Ventures’tan toplam 1 milyon dolar yatırım aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında hizmete başlayan ve alanında uzman kurucu ekibi, güçlü takımı ve aldığı yatırımlarla hızlı bir büyüme performansı elde eden Craftgate ödeme orkestrasyonu, özellikle dijital perakendecilikte ödemenin dijitalleştirilmesi konusunda işletmelere hizmet verirken bir yandan da AR-GE çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sunduğu merkezi entegrasyon, kart saklama, tek tıkla ödeme, pazaryeri çözümü, kapalı devre cüzdan, ödeme formu, ortak ödeme sayfası, link ve QR kod ile ödeme, akıllı ve dinamik ödeme yönlendirme, proaktif izleme gibi katma değerli servislerle de ödeme sistemleri tarafındaki entegrasyon ve tahsilat problemlerini ortadan kaldırırken kurumların maliyetlerini düşürüyor ve işlerini büyütmelerini destekliyor.

“Hepsiburada ve D4 Ventures’dan aldığımız bu yeni yatırımla gücümüze güç katacağız”

Craftgate Kurucu Ortağı ve CEO’su Hakan Erdoğan aldıkları yatırımı, ekibi genişletme, pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanarak kullanacaklarını belirterek, “2007 yılından bu yana ödeme sistemleri üzerine çalışıyoruz. İşini tutkuyla yapan bir ekibimiz, başarılı ürünümüz ve güçlü teknolojik altyapımız var. Türkiye’deki bankacılık sistemi dinamiklerini ve altyapı sağlayıcılarını çok iyi biliyoruz. Bu büyük ekosistemde yaşanan sorunlara Ar-Ge çalışmaları yaparak çözümler üretiyoruz. Türkiye’de finansal teknolojiler alanında uzun yıllar boyunca biriktirdiğimiz tecrübelerimizle işletmelerin büyümesine destek oluyoruz. Hepsiburada ve D4 Ventures gibi ödeme sistemleri deneyimimize ve ürünümüze inanan yatırımcılarımızın bize kattığı güç ile her geçen gün hızla büyüyoruz ve global olma hedefiyle ilerliyoruz. Yeni yatırımcılarımızla gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın gücümüze güç katacağını düşünüyorum" diye konuştu.

“Bu yatırım ile ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuza katkı sağlıyoruz”

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın, “Craftgate, sunduğu hizmetler ve hedeflediği pazardaki potansiyelle e-ticaret ve ödeme çözümleri pazarlarındaki büyüme stratejimizi hızlandırmamıza fayda sağlayacak stratejik iş ortaklarımızdan birisi. Hali hazırda pazara çıkış planlamalarını yaptığımız ürünlerimizle, bu işbirliğinin ilk sonuçlarını tüm paydaşlarımızla paylaşacağız. Bu gelişme, sektörün ve sunduğumuz hizmetlerden faydalanan perakendecilerin büyümelerini hızlandırma açısından cesaret verici bir gelişme. Craftgate’in sunduğu ödeme orkestrasyonu pazara erişimimizi kolaylaştırıyor, böylece ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme ve Türkiye’nin lider fintech oyuncusu olma vizyonumuzu pekiştiriyoruz. Hepsipay müşteri bazı ve satıcıları da Craftgate’in değer önermesini güçlendirecek ve birlikte sinerjiyi güçlendirecektir. Güvenilir bir iş ortağımız olan Craftgate ile kurduğumuz bu organik bağın uzun vadeli olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Bu yatırımla Craftgate’in başarısını yurt dışına taşımasına katkı sağlıyor olmaktan heyecan duyuyoruz”

Hepsiburada’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan tarafından kurulan D4 Ventures’ın Yatırım Komitesi Üyesi Serhat Aydoğdu, söz konusu yatırımı değerlendirirken, “D4 Ventures ile geleceğe ve ticaretin dijitalleşmesine yön veren inovatif teknolojilere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Hepsiburada ile ortaklaşa Craftgate gibi finansal teknolojiler alanında büyük hedefleri olan ve çok güçlü bir kurucu ekibe sahip bir şirkete yatırım yapmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımla şirketin Türkiye’de sahip olduğu başarı hikâyesini yurt dışına taşıması için de katkı sağlıyor olmak heyecan verici” şeklinde konuştu.