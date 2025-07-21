Credin ve Koçaslanlar'dan otomotivde stratejik finansman hamlesi

Petrol Ofisi Grubu’nun yüzde 100 iştiraki olan finansman şirketi Credin ile Koçaslanlar Holding arasında imzalanan yeni anlaşma kapsamında sıfır ve ikinci el araç alımlarında ve holding bünyesindeki tüm ticari süreçlerde bireysel ve kurumsal müşterilere hızlı kredi çözümleri sunulacak.

Petrol Ofisi Grubu’nun tüketici finansmanı alanında hizmet veren iştiraki Credin ile Koçaslanlar Holding, araç sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni bir finansman modeli için iş birliği yaptı. Anlaşma imzasına Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Credin Genel Müdürü Tuğba Şahin ve Koçaslanlar İcra Kurulu Başkanı B. Murat Turhan katıldı. Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; Koçaslanlar Holding’in Türkiye genelindeki satış ağı içinde yer alan her türlü ikinci el ve sıfır, ticari ve binek araca uygun finansman çözümleri Credin tarafından sağlanacak. Araç almak isteyen Koçaslanlar müşterilerinin Credin’e yönlendirilmesiyle başlayacak finansmana erişim süreci; bireysel müşteriler için aynı gün, kurumsal müşteriler için de ortalama 3 iş günü içinde tamamlanabilecek. Başvuru durumu, değerlendirme ve ödeme takibi işlemlerine Credin’in mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden de kolaylıkla erişilebilecek.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, "Petrol Ofisi Grubu olarak bulunduğumuz ekosisteme yenilikçi ve akılcı fayda sağlamaya, iştiraklerimizi de tüketicilerin hızla değişen ihtiyaçlarına anlamlı ve hızlı çözümler sunmaya odaklı birer değer merkezi olarak konumlamaya azami hassasiyet gösteriyoruz. Credin’le Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki ilk ve tek finansman şirketi olarak yine sektörün ilk uçtan uca dijital taşıt kredisi sistemine imza atmıştık. Piyasaların da teveccühü ile hızla yol aldık. Bugün artık Credin otomotivin büyük oyuncularının, finansman ihtiyaçları için aynı masaya oturduğu bir marka haline geldi. Koçaslanlar’la imzaladığımız anlaşma da bu gelişimin ve Credin’e duyulan güvenin en güzel örneği" dedi.

Credin Genel Müdürü Tuğba Şahin ise "Müşteri ihtiyaçlarını dinleyip anlayarak çözümler sunan şirketlerin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Biz de bu anlayışla, uçtan uca dijital ikinci el taşıt kredisi ürünümüzü 2022 yılında piyasaya sunduk ve büyük ilgi gördük. Peşi sıra gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile etki alanımızı her geçen gün genişletmeye devam ettik. Şimdi de bu misyonla Koçaslanlar Holding müşterileriyle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz finansman modeliyle Koçaslanlar ödemelerini garanti altına alırken müşterileri için de hızlı ve pratik bir finansman desteği sağlama gücüne kavuşuyor. Kısacası, alıcı, satıcı ve finansman sağlayıcı tarafların birlikte kazandığı; aynı zamanda sektöre de değer kattığımız bir iş modeli kurmuş olduk" şeklinde konuştu.

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan da anlaşma ile ilgili şunları söyledi: "Koçaslanlar Holding olarak, müşterilerimize yalnızca araç değil; aynı zamanda güven, kolaylık ve değer sunmayı temel hedefimiz olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Credin ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliğini oldukça değerli buluyoruz. İmzalanan protokol kapsamında, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimize daha hızlı, erişilebilir ve esnek finansman çözümleri sunarak satın alma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu finansman modeli, sadece otomotiv sektörüyle sınırlı kalmayıp, holding bünyesindeki tüm ticari faaliyetlerde uygulanabilecek ölçeklenebilir bir yapı da sunuyor. Müşteri memnuniyetini merkeze alan bu yaklaşımımızın, Credin’in finansal uzmanlığı ile satış ve hizmet gücümüzü birleştirerek sektöre yeni bir dinamizm kazandıracağına yürekten inanıyoruz."