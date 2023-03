Cricut, Penta Teknoloji güvencesiyle artık Türkiye'de

TAKİP ET

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Penta Teknoloji, distribütörlüğünü üstlendiği dünyaca ünlü markalara bir yenisini daha ekledi. Kendin yap (DIY) projeleri alanında dünyada bir numara olan; yüzlerce materyali ev ortamında tasarlama, kesme, kişiselleştirme, etiketleme çözümleri sunan “Cricut” Türkiye pazarında ilk kez Penta Teknoloji güvencesiyle dağıtılacak.

Penta Teknoloji, mart ayı itibariyle kendin yap (Do It Yourself) projeleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden “Cricut” markasının Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Tüm dünyada günden güne yaygınlaşan “kendin yap” projelerinin aranan markası olan Cricut, kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde son derece pratik ve hızlı kesme ve uygulama çözümleri sunuyor. Farklı ihtiyaçlara uygun modelleriyle kullanıcıların kendi tasarımlarını çeşitli malzemeler üzerinde uygulamasını sağlayan yazma, kesim, uygulama ve tasarım çözümlerini bir arada sunan Cricut, Türkiye pazarına ilk kez Penta Teknoloji uzmanlığıyla giriyor.

Kullanıcılar, Cricut Design Space uygulamasını indirerek Cricut’ın tasarım kütüphanesinden yararlanırken kendi tasarımlarını da yazılım yardımıyla zenginleştirebiliyor. Cricut kesme makineleri, sıcak presleri, aksesuar ve malzemeleri sayesinde kullanıcılar kendi evlerinde kolayca uygulayabilecekleri kişiselleştirme çözümleriyle istedikleri materyali, istedikleri şekilde dönüştürüp kullanabilecek, hediye edebilecek hatta satışa çıkarabilecekler.

“Cricut özellikle kadın istihdamına önemli katkılar sağlayacak”

Cricut’ın Türkiye pazarında hızla büyüyeceğine inandığını belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şöyle konuştu: “Penta Teknoloji olarak baskı ve uygulama çözümleri alanında yaptığımız yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, sektöre yepyeni bir yön verecek bir ürünün daha dağıtıcılığına başlamanın gururunu yaşıyoruz. Herkese göre bir ürün sunan dolayısıyla geniş bir hedef kitle potansiyeli olan Cricut; küçük ölçekli firmalardan kendi işini kurmayı planlayan girişimcilere uzanan farklı kullanıcı gruplarına uygun bir seçenek mutlaka sunuyor. Cricut’ın diğer teknoloji ürünlerinden farklı olarak ev kullanıcılarına da hayal güçlerini kullanarak eğlenceli tasarımlar yapabilecekleri bir ortam sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kadın istihdamına önemli bir katkı sağlamasını beklediğimiz Cricut’ın Türkiye pazarında kendin yap kategorisinde büyük bir yere sahip olacağını öngörüyoruz. Cricut ürünleri ile 7’den 70’e herkesin hayal gücüne uygun çözümler oluşturabilecekleri bir ortamı mümkün kılmayı hedefliyoruz.”

“Cricut Türkiye’de küçük ölçekli işletmelerin vazgeçilmezi olacak”

Cricut Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış ve Pazarlama Direktörü Martin Kruger ise şunları söyledi: “Cricut, yüzlerce materyali ev ortamında kesme, kişiselleştirme, etiketleme ve tasarlamaya olanak sağlayan tüketici elektroniği ürünleri ve yazılımı platformu olarak, tüm dünyada haklı bir şöhrete sahip. Keyif aldıkları işlerden ek kazanç sağlamak isteyenler için gerekli tüm araçları sunan Cricut, aynı zamanda sanatçıları destekleyen ve projelerini ev ortamında istedikleri materyallerin üzerinde görmelerini sağlayan eşsiz bir çözüm olarak da öne çıkıyor. Gerek kısa sürede çok kolay bir şekilde kendin yap çözümü arayan tüketicinin gerekse bu konuda daha profesyonel çözümler sunmak isteyen küçük ölçekli işletmelerin vazgeçilmezi olacak Cricut; tamamen Türkçeleştirilmiş uygulaması, Türkçe web sitesi, blog sitesi ve sosyal medya sayfaları ile Türkiye’deki kullanıcılara yepyeni bir tecrübenin kapılarını açmaya hazırlanıyor.”