Cristiano Ronaldo için Manchester United defteri kapandı

İngiliz devi Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Manchester United kulübü tarafından yapılan açıklamada, oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklanırken, iki sezondaki katkılarından dolayı teşekkür edildi. Geçtiğimiz günlerde Ronaldo, verdiği röportajda kulüp içerisinde yaşadıkları ve sorunları dile getirmesi sonrası tartışmaların odağı haline gelmişti. Bugün alınan karar sonrası yıldız futbolcunun kariyerinde bir sayfa daha kapanmış oldu.

2021 yazında eski kulübüne imza atarak 12 yıl sonra yeniden formasını giydiği Kırmızılar ile sezona iyi başlayan Portekizli oyuncu, 2021-2022 sezonunda toplam 39 karşılaşmada 24 gole imza attı. Bu sezona ise yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile çalışan 37 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de sadece 10 maça çıkarken bu karşılaşmaların sadece 4’ünde sahaya 11’de çıktı ve 1 gol kaydetti. Ronaldo, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta rakip filelere 2 gol sığdırdı. Portekizli oyuncunun iki farklı dönem mücadele ettiği İngiliz takımıyla 346 maçta 145 golü bulunuyor.

Portekiz Milli Takımı ile Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda olan Cristiano Ronaldo’nun önümüzdeki aylarda yeni takımına imza atması bekleniyor.