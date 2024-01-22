CSO'da Türk Müziği Korosu rüzgarı

Ankara’nın Kahramankazan Türk Müziği Korosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salonu’nda unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Kahramankazan Türk Müziği Korosu CSO’da konser gerçekleştirdi. Kahramankazan Kaymakamlığı ve Belediyesi katkılarıyla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan müzik korosu, ilçede verdiği ilk konserin ardından 2’inci Konserini CSO Tarihi Salonunda verdi. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Devlet Çok Sesli Korosunun ‘Birlikte Söyle’ etkinliğine davet edilen koro, ilk olarak 20 Ocak Cumartesi Günü müstakil bir konser verdi. Pazar Günü ise Devlet Çok Sesli Korosuna eşlik ederek 2’inci konserini gerçekleştirdi. Biletleri bir hafta önceden tükenen etkinlik çok sayıda sanatseverin beğenisini kazandı.

Şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan etkinliklere desteği ile bilinen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Türk Müziği Korosu’nun önemli bir kültürel değer olduğunu belirterek, "Bugün burada bir araya geldiğimiz bu muhteşem etkinlik, sadece bir konser değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat şölenidir. Sanat, toplumları bir araya getiren, duyguları ifade eden ve kültürel mirası yaşatan güçlü bir araçtır. Bu nedenle, birleştiriciliği ile bu tarz etkinlikler bizim için büyük bir öneme sahip. Kahramankazan Türk Müziği Korosu, bu geceyi unutulmaz kılarak, kültürel mirasımızı yaşatma misyonunu büyük bir özveriyle yerine getirdi. Büyük yeteneklerinin yanı sıra uzun süren bir azim ve istikrarla çalışarak bugünlere gelmiş sanatçılarımızın sahnedeki performanslarıyla hem ilçemiz hem milletimiz adına gururlandık" ifadelerine yer verdi.

Oğuz, "Konserde emeği geçen tüm sanatçılara, koromuzun değerli şefine ve etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumumuzun kültürel zenginliğini ve birliğini daha da pekiştiren bu etkinliklere Kahramankazan Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.