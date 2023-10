Çubuk Karagöl'e sonbahar geldi: Sarının her tonunu barındıran yüzlerce ağaç kartpostalları aratmıyor

TAKİP ET

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl ve çevresindeki ormanlık alan, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sarının her tonuyla bambaşka bir güzelliğe büründü.

Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip olan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor. Birbirinden farklı ağaç türlerini içerisinde barındıran Karagöl Tabiat Parkı, başkent sakinleri ile Çubuk’un ziyaretçilerinin ilk duraklarından birisi konumunda. Sarının her tonuyla çok etkileyici görüntülere sebep olan Karagöl’de çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Karagöl Tabiat Parkı, Ankara il merkezine 68 kilometre ve Çubuk ilçesine 28 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Karayolu ulaşım ağına Ankara-Çubuk karayolu (D180) ile bağlanan Karagöl Tabiat Parkı, Ankara Esenboğa Havaalanı’na da 52 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yıllık ziyaretçi potansiyeli 100 bin civarında olan tabiat parkı içerisinde, bekçi evi, tuvalet, giriş kulübesi, kafeterya ve otopark gibi tesisler yer alıyor.

"Yaprakların tane tane dökülüşünü, sarının her tonunu görmek büyük bir mutluluk"

Türkiye’nin en turistik bölgelerinden birisi olan Muğla’dan gelen Ömer Manav, Çubuk Karagöl’ü ziyaret etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sonbaharın güzelliklerini yerinde görmek için Çubuk Karagöl Parkı’na geldim. Çünkü bizim oradaki sonbahar ile buradaki sonbahar biraz farklı. Bu duyguyu yaşamak istediğim için buraya geldim. Gerçekten çok farklı renklerle iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca çok huzur veren bir tabiat parkı burası. İnsan burada kendini mutlu ve huzurlu hissediyor. Burası gerçekten kartpostal gibi. Yaprakların tane tane dökülüşünü, sarının her tonunu görmek büyük bir mutluluk. Her yerin çok hoş bir görüntüsü var. Burası kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Ankara’ya da çok uzak değil. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kırmızıdan sarıya ve kahverengiye kadar her rengi içinde barındıran çok güzel bir yer"

Sonbahar mevsimine girerken manzaranın ve renk cümbüşünün tadını çıkarmak için ailecek kahvaltı yapmaya geldiğini ifade eden Emrah Özüç, "Buraya ilk defa geldim. Ailemizle birlikte güzel vakit geçirmek için geldik. Sonbahara girdiğimiz şu sıralarda hem renkleri hem havası çok güzel. Ailemle birlikte kahvaltı yapmaya geldik. Herkese tavsiye ediyorum. Buraya geliş yolu da en az burası kadar güzeldi. Kırmızıdan sarıya ve kahverengiye kadar her rengi içinde barındıran çok güzel bir yer. Hem güzel bir anımız olsun hem de izinli günümüzü güzel geçirelim diye çocuklarımızı da okula göndermedik. Ankara’da böyle yerler sayılı değerini bilmemiz gerekiyor. Buranın aynen bu şekilde korunması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.