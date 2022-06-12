Çukura düşen buzağı kurtarıldı

Elektrik idaresi ekiplerinin açtığı çukura düşen buzağısını kepçe yardımıyla çıkaran Halil Karaışıklı, çukur çevresinde herhangi bir önlem alınmadığını belirterek “mahallemizde elektrik idaresinin elektrik direği için açtığı çukurun hiçbir önlem alınmadan bırakılması sonucu hayvanımız çukura düştü. Yetkililerin biraz daha duyarlı olmasını talep ediyorum” dedi.