Çukura düşen buzağı kurtarıldı

Sayalar mahallesinde elektrik idaresinin açtığı çukura düşen buzağı, kepçe ile kurtarıldı.

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  • 12.06.2022 21:18
  • Güncelleme: 12.06.2022 21:22
Çukura düşen buzağı kurtarıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Elektrik idaresi ekiplerinin açtığı çukura düşen buzağısını kepçe yardımıyla çıkaran Halil Karaışıklı, çukur çevresinde herhangi bir önlem alınmadığını belirterek “mahallemizde elektrik idaresinin elektrik direği için açtığı çukurun hiçbir önlem alınmadan bırakılması sonucu hayvanımız çukura düştü. Yetkililerin biraz daha duyarlı olmasını talep ediyorum” dedi.

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SHA Editör
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