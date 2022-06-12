Çukura düşen buzağı kurtarıldı
Sayalar mahallesinde elektrik idaresinin açtığı çukura düşen buzağı, kepçe ile kurtarıldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Elektrik idaresi ekiplerinin açtığı çukura düşen buzağısını kepçe yardımıyla çıkaran Halil Karaışıklı, çukur çevresinde herhangi bir önlem alınmadığını belirterek “mahallemizde elektrik idaresinin elektrik direği için açtığı çukurun hiçbir önlem alınmadan bırakılması sonucu hayvanımız çukura düştü. Yetkililerin biraz daha duyarlı olmasını talep ediyorum” dedi.
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