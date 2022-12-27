Çukura tahtalı önlem kaza getirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Öztrak Caddesi’nde beton döküldükten sonra kalan çukura doldurulan tahtaların yerinden oynaması sonucu bir araç çukura saplandı. Duruma tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, "Bu çukuru bıraktın, alınan önlem kabahatten beter. Çukurun içini tahtalarla doldurmuşlar, akla mantığa sığmıyor. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama olabilirdi de" diyerek duruma tepki gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde devam eden üstyapı çalışmaları vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Vatandaşların Çerkezköy’ün ana arterlerinden biri olan Öztrak Caddesi’ni kullanması sonucu kaza ’Geliyorum’ dedi. Beton dökülen caddenin ortasında bırakılan çukura iddiaya göre kendince çözüm bulan çalışanlar, çukuru tahtalarla doldurdu. Tahtaları fark etmeyen 38 AS 331 plakalı aracın sürücüsü çukura saplandı. Kendi imkanları ile çukurdan kurtulamayan ve çekici yardımıyla çukurdan kurtulan aracı gören çevredeki vatandaşlar, "Bu yola beton dökülmüş, bir kısmı çukur bırakılmış. Bu çukuru bıraktın, alınan önlem kabahatten beter. Çukurun içini tahtalarla doldurmuşlar, akla mantığa sığmıyor. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama olabilirdi de" diyerek duruma tepki gösterdiler.