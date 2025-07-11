Cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Gebze Belediyesi tarafından cami çıkışında kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtan protokol üyeleri, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Aşure ikramı sonrasında açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Muharrem ayı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın ön plana çıktığı müstesna bir zaman dilimidir. Aşure bu anlamda sadece bir tatlı değil; farklılıklarımızla birlikte bir arada olmanın simgesidir. Tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Bizleri bir araya getiren bu mübarek günlerde, geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve paylaşmanın bereketini birlikte hissetmek büyük mutluluk. Rabbim bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aşuremiz, muhabbetimize ve kardeşliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.