Cumalıkızık'a 90 bin metrekare mesire alanı

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

İlçenin çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde; 3,5 yıl içerisinde 24 adet yeni park yapan, 34 parkı sil baştan yenileyen, Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıfköy Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Mesire Alanı’nı ilçeye kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Tarihi Cumalıkızık Köyü’ne değer katacak 90 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek Cumalıkızık Mesire Alanı projesinin 73 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. 17 bin metrekaresinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, büfe ve mescit yer alıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yıldırım’ın nüfus açısından Bursa’nın en yoğun bölgesi olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz,“Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Bu anlamda Cumalıkızık Mesire Alanı bizim önem verdiğimiz, Bursa’ya değer katacak projelerimizden bir tanesi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Cumalıkızık Mesire Alanı tamamlandığında Yıldırım’a yeni yeşil alanlarla birlikte değerli bir sosyal yaşam alanı da kazandırmış olacağız. Yıldırım’ın yeşil kimliğine katkı yapacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve bizleri geleceğin Yıldırım’ına bir adım daha yaklaştıracak olan projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.