Cumalıkızk orman park'na vatandaşlardan tam not

Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı Cumalıkızık Orman Parkı Yıldırımlı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Aileleri ile birlikte huzurlu bir gün geçirmek için Cumalıkızık Orman Parkı’nı tercih eden Yıldırımlılar yeşilin ve doğanın tadını doyasıya çıkarıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘yeşil’ kimliğini güçlendirecek yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yıldırım’ın aktif yeşil alan miktarını 1,5 milyon metrekare artırmak hedefiyle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 4 yılda 29 adet parkı ilçeye kazandırırken, 38 parkı da yeniledi. Yıldırım Belediyesi, kente nefes aldıracak projeler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı, Balaban Mesire Alanı’nı ilçeye kazandırırken geçtiğimiz ay tarihi Cumalıkızık Köyü’nün yanı başına Cumalıkızık Orman Parkı’nı açtı. Yıldırımlıların huzuru ve mutluluğu için her detayının düşünüldüğü 100 bin metrekarelik alan sahip Orman Parkı’nın bünyesinde; 50’s i kamelya olmak üzere 250 adet piknik oturma alanı, 11 çeşme, 360 araçlık otopark, 10 minik kütüphane, 5 orman konseptine uygun çocuk oyun alanı, mescit, büfe gibi birimler yer alıyor.

Cumalıkızık Orman Parkı’nda Yıldırımlıların aileleri ile birlikte mutlu bir gün geçirmesi için her imkânın bulunduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle hemşehrilerimizi günün yorgunluğundan kurtaracak sosyal mekânları ilçeye kazandırıyoruz. Bunlardan birisi olan Cumalıkızık Orman Parkı açıldığı günden bu yana şehrin gözdesi oldu. Doğayla iç içe olan piknik alanımızda hemşehrilerimiz hoşça vakit geçirirken, geleceğimizin teminatı yavrularımız da farklı oyun gruplarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Temizlik ve bakım işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı orman parkımız piknik yapmak ve doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyen hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Buraya gösterilen ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.