Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Altınok'tan Anıtkabir'e ziyaret

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Turgut Altınok, Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Turgut Altınok, Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Altınok, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atam. Bize bıraktığınız emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak huzurunuzdayız. Ankara ve Ankaralıların gönlünüzde müstesna bir yeri olduğunu biliyor ve bu gurur ile aziz hatıranızı selamlıyoruz. Her daim yaşamaktan onur duyduğunuz bu müstesna şehri, sizin ufkunuz ve gönlünüzdeki bir kent misyonu ile yeniden şehircilikte rehber, gelişmede önder bir Başkent olarak imar etme azmi ve gayreti için çalışacağız. Düsturumuz yine sizin ‘İnsanlığın tekamülü şehir medeniyetinden geçer’ sözünüz olacak. Ankara’yı imar ederken insanımızı, geleceğimizi ihmal etmeyeceğiz. Sahip olduğumuz ‘tarih ve kültür’ bizim en büyük güç kaynağımız olacak. Dünümüzden ilham alıp bugünümüzü inşa edecek, yarınımızı planlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eser ve hizmetlerimizle tüm dünyaya ‘Türkiye Yüzyılı’ ve ‘Başkenti Ankara’ adını marka olarak perçinleyeceğiz. Bu ruh ve heyecanla size ve gelecek nesillere daha modern ve yaşanabilir bir Ankara imar etme azim ve kararlılığı ile aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz.”