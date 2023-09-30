Cumhur İttifakı bir araya geldi

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan’a ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi’nde seçime tek liste halinde giren Talha Özkan, il başkanı oldu. MHP İl Başkanı seçilen Talha Özkan’ı makamında ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’a İlçe Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti. Cumhur İttifakı ortakları olan iki partinin il başkanları yerel seçimleri de ele aldı. AK Parti teşkilatı olarak Talha Özkan’a görevinde başarılar dileyen Yıldırım, "Cumhur İttifakımızın ortağımız olan MHP Bilecik İl Başkanı seçilen Talha Özkan ve yönetim kurulunu tebrik ederim. Yolumuz açık olsun" dedi.