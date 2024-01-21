Cumhur İttifakı Bursa'da hedefe kitlendi

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat buluşması, Cumhur İttifakının paydaşlarını bir araya getirdi. Bursa’da Cumhur İttifakı adaylarının Büyükşehir ve 17 ilçede de kazanması için el birliğiyle hareket edileceğinin vurgulandığı buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MHP Bursa İl Başkanlığı’nın Elegans Düğün Salonu’nda düzenlediği teşkilat buluşması, Cumhur İttifakı buluşmasına dönüştü. Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Bakanı Alinur Aktaş, YenişehirBelediye Başkanı Davut Aydın, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, DSP İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı ile üç partinin de il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Hedef; 17+1

MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu şehrin bir kimliği var. Bu kimliğe uygun, trafikten kentsel dönüşüme kadar bütün meselelerini çözebilecek yetkin bir kadrosu da var. Bu itibarla sahaya çıkacağız. 17 ilçe birde büyükşehir 18 yapacağız.Milletimizle bir araya geleceğiz.En ücra köşeye kadar girip, derdimizi, meramımızı, ne yapmak istediğimizi izah etmekte kararlıyız.İpi sapı CHP’si, bunlarla demlenenleri kim varsa,‘gayri milli unsurlara sur,Bursa için Alinur’ diyorum. 2 ay boyunca dolu dolu bir çalışmayla,31 Mart akşamı hayırlı sonuçlar alacağımıza eminim” dedi.

Bizimki gönülden bir birliktelik

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak gösterilen gayretten dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Güzel bir birliktelik sergilediklerini ve bir ittifakın nasıl olduğunu herkese gösterdiklerini dile getiren Gürkan, “Önümüzdeki süreci iyi değerlendirmemiz gerekir. Saha bizden çalışmayı bekliyor. İl başkanımla beraber sürekli istişare ediyoruz. Sahada nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor onu planlamaya çalışıyoruz. Bu süreç önemli. Bir ittifak süreci içinde mutlak surette aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlar olacaktır. Buna asla müsaade etmeyiz. Bizimki gönülden bir birliktelik. Bize düşen ‘o dedi bu dedi’ye bakmak değil büyüklerimiz ne diyorsa ona göre hareket etmek. İnşallah sahanın moral ve motivasyonunu artıracak, sandıkları da asla boş bırakmayacak, bütün okullarda sorumlu görevlilerimizle beraber çalışacağız. Biz şimdiden başladık. Çağrı merkezimizi kurduk,SKM’yifaaliyete geçirdik. Ortak çalışmalarımız çok kıymetli. Cumhurbaşkanımıza ve değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli’ye mahcup olmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Skor ittifakı değiliz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanlığı ile başlayan sürecin, yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile devam ettiğini hatırlatarak, “Bu insana gurur veriyor.Tekrar layık görülmek gerçekten güzel bir duygu. Ama 20 yıldır aralıksız bu işi icra eden biri olarak, yaşadığımız şehri, sorunları, ülkemizin içinde olduğu durumu, coğrafyamızdaki sıkıntıları ve tabii ki insanımız beklentilerini bilerek bunun çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir vebal olduğunun farkındayım açıkçası. Bu manada bu sürecime destek veren parti teşkilatımızdan, değerli paydaşlardan olumlu destek veren, katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti ve MHP farklı tüzükleri, farklı liderleri olan iki ayrı parti olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Unutmayın ki cumhur ittifakı skor ittifakı falan değil. Tabiiki 1395 belediyeyi de kazanmak istiyoruz. Böyle bir hayaliz var. Biz hepsini kazanmak, hepsinin cumhur ittifakı çatısı altındaki belediyeler olsun istiyoruz.Lakin karşı tarafta bununla dertlenmeyen, beka problemi olan bu ülkeyle alakalı hain emelleri olanlar var. Bu emellerden dolayı 5-6-8 benzemezin bir araya geldiğini, kimi masa üstünde kimi masa altında en son 14 Mayıs’ta net olarak gördük. Hiçbirbiriyle alakası olmayan siyasi partiler bir araya gelip, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın, yeterki cumhur ittifakı olmasın diyerek, arkasının ne olacağını hiç hesap etmeden her türlü yalanı ve iftirayı attılar. Bizim ortak paydamız vatan, millet, devlet, bayraktır. Bursa’mızı daha iyi stantlara getirmemek için hiçbir mazeretimiz yok. Rabbim 31 Mart akşamı yüzümüzü güldürsün inşallah” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından son 6 yılda ulaşımdan altyapıya, çevreden spora, tarihi mirastan kültür sanata kadar her alanda hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında da bir sunum yaptı.

İhanet senaryoları hiç eksik olmadı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da 31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin için son derece önemli olduğunu belirterek, Bursa özelinde de hem Büyükşehir hem de tüm ilçelerde muvaffak olmayı diledi. İşlerinin kolay olmadığını da ifade eden Büyükataman, “Ülkeye sevdalı olan insanların, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyet taşıyan, insana hizmeti ibaret anlayışı içinde değerlendiren kadroların işi ne dün kolaydı, ne yarın kolay olacak. Türkiye’nin geleceğine dair iddia koyan kadroların işi hiç kolay olmaz. Necip milletimizin sağ duyurusu ve ferasetiyle bu milletin önüne kurulmaya çalışılan bütün tuzaklar hep bertaraf edildi. Ülke olarak gerçekten zorlu, sıkıntı günler yaşıyoruz. Kuşatmalar, dayatmalar, ihanet senaryoları içeride vedışarıda hiç eksik olmadı. 7 Ekim 2023’ten beri dünyanın gözü önünde Filistin’de insanlık katlediliyor. Yaşananlara dünya sessiz kalıyor. Sayın cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi misyonuna uygun bir sorumluluk anlayışı içinde ne yapılmak icap ediyorsa samimi bir gayret ortaya koyuyor. Küresel çeteler Türkiye’nin üstlendiği misyondan duydukları rahatsızlıktan dolayı yine gündeme terör kartını soktular. O günden bugüne 31 vatan evladımızı şehit verdik. Hamdolsun bu necip millet devletine güveniyor. 40 yıldır bu terör belasının üstesinden gelmek konusunda samimi kararlı bir iradeyle mücadele yürütülüyor. Bu milletin ödediği bedelleri hepimiz biliyoruz. Bu oyunları birliktebozacağız. Bu milletin 14-28 Mayıs’ta istikrarın devamı konusunda ortaya koyduğu iradenin, 31 martta da tekrar edeceğinden hiçbirimizin kuşkusu ve endişesi olmamalı. Bütün paydaşlar olarak bugünden itibaren 31 mart akşamına kadar 17 ilçede ve büyükşehir belediye başkanlıklarının kazanılması ve hemşehrilerimizin bundan sonra da hak ettiği hizmetlere ulaşması için cumhur ittifakının başarısına katkı koyacağız. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Milletin iradesiyle ortaya çıktı

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da Cumhur ittifakının Türk milletinin iradesiyle ortaya çıktığını, 14 ve 28 Mayıs’ta 7 düvele karşı büyük bir zafer elde edildiğini söyledi. Bu zaferin taçlanması adına 31 mart seçimlerinin de büyük önem taşıdığını kaydeden Zırhlıoğlu, “Her zamankinden çok daha fazla görevler var üzerimizde. 31 mart, hizmet bekleyen birçok büyükşehirin tekrar cumhurun yönetimine geçmesi, milletimizin beklediği hizmetlere yeniden kavuşması için çok önemli. Rabbimden bizleri mahcup etmemesini niyaz ediyorum” dedi.