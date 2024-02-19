Cumhur İttifakı Edremit Adayı Muhammed Vurmaz 'Hedefimiz daha güçlü bir Edremit'

Balıkesi’in Edremit, Hacıarslanlar ve Çamcı mahallelerinde vatandaşların büyük ilgi ve coşkuyla karşıladığı Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, “Hep birlikte daha güçlü bir Edremit için yan yana çalışacağız” dedi.

İlgiyle karşılandı

Saha çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, ilçede girilmedik sokak ve mahalle bırakmıyor. Sahada vatandaşlardan büyük bir ilgi ve teveccüh gören Başkan Adayı Vurmaz, seçim çalışmaları kapsamında Edremit İlçesi Hacıarslanlar ve Çamcı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

“Yılmadan, yorulmadan”

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, “Edremit’imizin her karışını adım adım geziyor, hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak tam kadro ziyaret ettiğimiz Hacıarslanlar ve Çamcı Mahallelerimizde bizleri coşkuyla karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle hep birlikte daha güçlü bir Edremit için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızda olacağız” dedi.