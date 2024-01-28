Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Oğuz: 'Hazırız, kararlıyız'

Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti Kahramankazan Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla bir araya gelerek, “Hazırız, kararlıyız” dedi.

Rekor başvurunun ardından Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçimin ardından 70 meclis üyesi ile birlikte ilçeyi yöneteceğini duyurdu. “70 meclis üyesi aday adayı arkadaşım benim gönlümde meclis üyesidir” diyerek yoğun başvurunun AK Parti’ye olan güveni bir kez daha gösterdiğini belirten Oğuz, "Herkes bilsin ki bugün burada bulunan tüm arkadaşlar benim gönlümün meclis üyesidir. 1 Nisan’dan itibaren de bu böyle olacak. İlçemizi hep beraber yöneteceğiz" dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise Oğuz ve eşliğindeki 70 meclis üyesi adayı hep bir ağızdan “Hazırız, kararlıyız” mesajı verdiler.