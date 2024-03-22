Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye başkan adayı Çolak: 'Nilüfer gerçek belediyecilikle tanışacak'

Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, Bursa Platformu Derneği’ni ziyaret etti. Burada hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi veren Çolak, Nilüfer yanlış yönetim anlayışlı yüzünden sürekli geriye gittiğini söyledi. Çolak, "Nilüfer’i gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktık. Nilüfer için vizyon projeler hazırladık. Sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edecek, ortak akıl kullanacak, ilçemizi hak ettiği yere birlikte taşıyacağız" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, Bursa Platformu Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Çolak, hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çeken Çolak, sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve bu yönleri ülke ve kent yöneticilerine rehberlik ettiklerine dikkat çekti. Çolak, “Bursa Platformu’nun bugüne kadar ilkeli duruşunu ve Bursa için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız ile geçmişte farklı platformlarda ortak çalışmalara imza attık. Bursa’da yaşayan herkesi Bursalı kabul eden, Bursa’da kentlilik bilincinin oluşması ve bu kente aidiyet duygusunun gelişmesi için çaba harcayan Bursa Platformu Derneği’nin çalışmalarını önemsiyorum” diye konuştu.

Şehirlerin, insan öncelikli, hizmet odaklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğuna işaret eden Çolak, “Maalesef Bursa’nın gözbebeği olması gereken Nilüfer yanlış yönetim anlayışlı yüzünden sürekli geriye gidiyor. Sonradan gelişen bir ilçe olduğu halde, hatalı imar uygulamaları yüzünden hızla varoşlaşıyor” ifadesini kullandı.

Bu açıklamasına örnek olarak Balat’ı gösteren Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, “En son imara açılan yerlerimizden bir olan Balat’ın ana caddesinde daracık kaldırımlar, yetersiz otoparkları ile öne çıkıyor. Nilüfer sadece Özlüce Bulvarı’ndan ibaret değil. Ara sokaklara girdiğimizde yanlış uygulamalar daha da göze çarpıyor” dedi.

"Nilüfer, yeşile hasret. Belediyenin spor salonlar, parklar yetersiz. Yeşil alanlar katledilmiş durumda” diyen Çolak, Nilüfer’i gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını söyledi. Çolak, “Nilüfer için vizyon projeler hazırladık. Önce yapılan hataları ve yanlış uygulamaları düzelteceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edecek, ortak akıl kullanacak, ilçemizi hak ettiği yere birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

Bursa Platformu Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı ise yaptığı konuşmada ise Bursalılık bilincini oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Konuşmasının ardından Kavurmacı dernek olarak hazırladıkları, “Bursa Raporu” adlı çalışmayı Çolak’a sundu. Çolak da raporu inceleyip Nilüfer Belediye Başkanı seçilmesi halinde büyük emekle hazırlanan projelerin uygulanması için birlikte çalışmak istediğini söyledi.