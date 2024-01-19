Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok: 'Hiçbir çalışanın rızkıyla uğraşmayacağız'

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyede çalışan personellerimiz sakın dezenformasyona inanmayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan hiçbir işçinin çoluğunun çocuğunun rızkıyla uğraşmayacağız, işten atmayacağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. Altınok’u MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan karşıladı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altınok, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesinin son beş yılda kötü yönetildiğini belirterek, “Ankara’nın beş yılı boş yıl olmuştur. Hep beraber çalışacağız, bütün Ankaralı vatandaşlarımıza ulaşacağız. Verdiğimiz oy beş yılın oyu değildir. Belediye başkanları şehrin günü değil, geleceğini de yönetir ve planlar. Verdiğimiz oy çocuklarımız ve torunlarımız için” diye konuştu.

“Ankara’ya katma değer kazandıracak bir tane proje yok”

Son beş yılda Ankara’nın çok geri planda kaldığını söyleyen Altınok, “Ankara’ya katma değer kazandıracak bir tane proje yok. Ankaralılara şunu soruyorum. Bu beş yılda Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hangi eseri hatırlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok hizmet ettik”

Sabahlara kadar Keçiören için çalıştıklarını belirten Altınok, “Pazarda, çarşıda, okulda, caddede karda kışta, yağmurda, yazda sokakta olmanın, hizmetkar olmanın seve seve onurunu taşıdık. Keçiören’in nüfusu Ankara’nın 6’da biridir ama Keçiören’in bütçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 45’te 1’i kadar. 45’te 1 bütçe ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok hizmet ettik” dedi.

“Hiçbir çalışanın rızkıyla uğraşmayacağız”

Seçimi kazandıkları takdirde Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir personelin işten çıkartılmayacağını söyleyen Altınok, “Belediyede çalışan personellerimiz sakın dezenformasyona inanmayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan hiçbir işçinin çoluğunun çocuğunun rızkıyla uğraşmayacağız, işten atmayacağız” diye konuştu.

“Ben bunu vatanseverlerin ve teröristseverlerin seçimi olarak görüyorum”

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ise şöyle konuştu:

“31 Mart seçimleri yerel seçimler gibi görünse de ben bunu vatanseverlerin ve teröristseverlerin seçimi olarak görüyorum. Ankara’da 3 tane CHP ve bir tane belediye başkanı olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Biz altı aylık sürecimizde Cumhuriyet İttifakı teşkilatlarımız ile sahada muhtarlara soruyoruz Ankara ili ile alakalı durumu. Onların söyledikleri şu; ‘Biz inandık oy verdik ve oy vermekle de kalmadık gönül verdik mevcut ABB başkanına ama biz Ankara’ya ihanet ettik’ diyorlar.”