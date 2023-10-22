Cumhurbaşkanı Aday Adayı, 100. Yıl anısına ağaç dikti

13. Dönem Cumhurbaşkanı Aday Adayı Yakup Türkal, seçimde kendisine oy veren 3 bin 137 seçmen adına ve Cumhuriyet’in 100. yılı anısına ağaç dikti.

Cumhuriyet’in 100. yılı anısına ve seçimde kendisine oy veren 3 bin 137 kişi adına ağaç dikme isteğini Keçiören Belediyesine ileten 13. Dönem Cumhurbaşkanı Aday Adayı Yakup Türkal’ın bu talebi Keçiören Belediyesi tarafından yerine getirildi. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “100. Yıl İmza Ormanı Fidan Dikme Töreni” ilçedeki Ovacık Bayraktepe mevkiinde gerçekleştirildi.

Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hayrettin Türe, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar, iş insanı ve 13. Dönem Cumhurbaşkanı Aday Adayı Yakup Türkal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin”

3 bin 137 fidanın toprakla buluşturulduğu törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sevgili Peygamber Efendimiz ‘Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin’ buyuruyor. Devletimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fazla büyüdüğü için eve zarar verdiği düşünülen bir ağacın bahçıvan tarafından kesilmek üzere olduğunu görünce, ağacın kesilmemesini, binanın yana kaydırılmasını söylüyor. Yani bir fidan, bir ağaç dememeliyiz. Ağaçları korumalı ve boş topraklarımızı ağaçlandırmalıyız. Dünyamızın oksijen kaynağı olan ağaçlarımız çok önemli. Biz de gerek park ve bahçe yaparken gerekse ağaçlandırma alanlarımıza bulduğumuz her fidanı dikiyoruz. Doğaseverlerimizin ağaç dikme taleplerini asla geri çevirmiyoruz. 100. Yıl İmza Ormanı’nın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İş insanı ve 13. Dönem Cumhurbaşkanı Aday Adayı Yakup Türkal desteklerinden dolayı Başkan Turgut Altınok’a ve Keçiören Belediyesine teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.