Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Tekirdağ'da

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığınca Çorlu Atatürk Meydanında düzenlenen mitingde konuştu. Parti otobüsü üzerinden alanda toplananlara seslenen Muharrem İnce, “Bize dediler ki birinci yol mu, ikinci yol mu aha cevap üçüncü yol. Yani ilkokul dördüncü sınıf çocuklarına bile A mı B mi C mi D mi denirken bize niye A mı B mi diyorlar. Biz üçüncü yoluz, durumumuzu anlatıyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan. Ne Cumhur ne millet, tek yol memleket” dedi.

"Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde, FETÖ’cüler, kasetler çıkardılar" diyen İnce, “Sahte CD’ler çıkardılar, sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar üstüne 10 milyon yazıyorlar. Ulan geri zekalılar, 10 milyon rüşvet banka yoluyla mı gönderilir. Bir de Pazar günü. Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ’cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ’cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna. Başka bir şeye üzülmüyorum. Bakın Muharrem İnce, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez" dedi.

İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün AKP’yi bırakmış CHP’ye destek olan FETÖ’cüler var ya, benimle ilgili sahte belge yayınlayan FETÖ’cüler var ya, çok yakında aynı sahtekarlıkları, CHP’ye yapacaklar. O zaman göreceğim onları. Bu bir terör örgütü, terör. Ne PKK’yla, ne FETÖ’yle ne Hizbullahla işim olmaz benim. PKK’lılar bana saldırıyor, fetöcüler bana saldırıyor, Hizbullahçılar bana saldırıyor. Muharrem İnce de Köroğlu gibi, döne döne vuruşa vuruşa, göğüs göğüse mücadele ediyor.”

CHP’ye oy verecek olan seçmenlere de seslenen İnce, “CHP’ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum. Üçüncü sırada DEVA Partili var. Onu gönderirseniz 15 Mayıs sabahı CHP’den istifa edecek. Bunu yapmayın. Çankaya’da Sadullah Ergin’e mi oy vereceksiniz. İzmir’de Yüksel Taşkın’a mı oy vereceksiniz. Sizin bildiğiniz Atatürk’ün partisi yok artık. O yok, o gitti. Atatürk’ün partisi burada. Memleket Partisi” dedi.

"Memleketin üzerindeki bu kara bulutları dağıtacağız. Bu memlekete yeniden bir umut lazım" diyen İnce, “Erdoğan bunu yapamaz. Yapsaydı 21 yılda yapardı. Erdoğan yapamaz, Erdoğan gitmelidir. Pekiyi, Kılıçdaroğlu bunu yapabilir mi? Kiminle yapacak? Davutoğlu ile Babacan ile mi yapacak. Yapsaydı Erdoğan yapardı onlarla zaten. 18 yıldır beraberlerdi. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın, ben de sizin hepinizi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım. Böyle devlet yönetilmez. Ben bu ülkeyi, 300 akıllı insanla yöneteceğim. 81 vali, 13 bakan, 81 il emniyet müdürü, EPDK’ya, BDDK’ya, SPK’ya, maliyenin başına, 300 kişi. Hepsi defterimde yazılı. 1 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. O bolluk nerede? Önüne gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı. Dördünü toplasan 1 puan yapıyor. 4 Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı,8 bakanlık. Bol keseden dağıtıyor. Erdoğan’ı da göndereceğiz. Bu muhalefeti de göndereceğiz. Hepsini birden” şeklinde konuştu.